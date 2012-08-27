〔国际油市〕油价在热带风暴Isaac来袭前走低,料将影响炼厂对原油的需求

* 布兰特原油期货逆转稍早涨势,汽油期货上涨

* 随着热带风暴Isaac逼近,钻井平台和炼厂关闭

* 交易商关注释放战略石油储备的可能性

路透纽约8月27日电---布兰特原油期价周一跌向每桶112美元,逆转稍早的升势,因热带风暴Isaac逼近,导致美国墨西哥湾沿岸的炼厂关闭,从而导致对原油的需求减少.

交易商还关注西方国家释放战略石油储备以压低油价的可能性.部分分析师称,风暴可能是触发因素.

原油期价今日下跌多至每桶2美元,而汽油期价却跳涨,因风暴逼近墨西哥湾,这里是全球最大石油消费国美国近45%炼能所在地.

热带风暴Isaac席卷墨西哥湾,向路易斯安那州炼油中心逼近,促使美国能源企业在风暴来临前开始关闭炼厂,且可能导致原油库存增加.预计风暴将在周三前登陆.

10月布兰特原油期货LCOc1跌1.33美元,报每桶112.26美元,远低于日高115.50美元.交易商称,关注关键技术指标200日移动均线切入位111.43美元.

美国10月原油期货CLc1收跌0.68美元,结算价报每桶95.47美元,脱离日高97.72美元.

RBOB 汽油期货RBc1触及近四个月高位每加仑3.2050美元,后有所回落,收盘上扬2.5%,报每加仑3.1548美元.

今日伦敦市场休市,成交清淡,两大油市成交量均较30日均值低近四分之一.

Citi Futures Perspective驻纽约的分析师Tim Evans表示,"交易商意识到此次风暴将使更多的炼油产能受到威胁,同时也影响到原油的消费."

"这是今日原油价格回落,近期汽油期价上扬的原因.这与飓风Katrina来临前的价格走势类似."

预计Isaac将于周二转升成飓风,周三前在路易斯安那州登陆.

路透报导称,美国政府重新考虑释放战略石油储备的可能性,因担心油价上扬可能影响制裁伊朗行动的影响力.

美国安全和环境执法局表示,美国墨西哥湾地区逾78%的炼厂产能被关闭,之前一天为24%.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 95.47 -0.68 -0.7% 94.41 97.72 220,433 204,231

11月原油 95.79 -0.66 -0.7% 94.73 97.98 57,810 39,886

9月RBOB汽油 3.1548 0.0768 2.5% 3.0926 3.2050 23,026 29,015

10月RBOB汽油 2.9500 0.0395 1.4% 2.9246 3.0098 60,056 48,513

9月取暖油 3.1118 0.0017 0.1% 3.0993 3.1855 33,223 33,318

10月取暖油 3.1195 0.0008 0.0% 3.1059 3.1915 75,742 54,426

ICE合约

10月布兰特 112.26 -1.33 -1.2% 111.56 115.50 164,916 215,527

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 415,498 417,074 518,473 1,501,982 -7,807

汽油 163,067 134,351 132,958 290,181 -1,588

取暖油 200,596 138,029 134,924 327,852 -4,817(完)