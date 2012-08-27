〔纽约汇市〕欧元兑美元下跌,市场关注本周贝南克讲话(更新版)

(新增文末汇率表格)

* 欧元在清淡交投中自近期七周高位下跌

* 德国8月企业景气判断指数降幅超预期

* 贝南克周五将有重要讲话,宽松政策预期料令美元承压

路透纽约8月27日电---欧元兑美元周一在清淡交投中下跌,此前德国企业景气判断指数降幅高于预期,但同时该数据也令部分人寄望德国将有更多行动重振欧元区经济成长.

欧元人气仍存在不确定性,因市场等待下月的一系列关键会议,其中包括欧洲央行(ECB)9月6日的政策会议,之后是德国宪法法院在9月12日裁决欧元区永久救助基金.

美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克本周五讲话,亦将受到市场人士的密切关注.届时人们将寻找美联储采取行动刺激成长的信号.

德国经济智库Ifo周一公布的调查显示,该国8月Ifo企业景气判断指数连续第四个月下滑,触及2010年3月迄今最低水准,因受企业愈发担心出口未来前景所致.

"该数据明显证明了,德国无法在欧元区其他地区陷入深度衰退时,能够置身事外."BK Asset

Management外汇策略部总裁Boris Schlossberg表示.

"因此,政策制定者眼下可能要缓和一下对撙节措施的坚持态度,并采取更多刺激政策,意图重新恢复成长."

根据路透数据,德国Ifo指数发布后,欧元兑美元EUR=一度触及1.2535美元的盘中高位,但随后逐渐下跌,报1.2499美元,接近盘中低点1.2488美元,日内下挫0.1%.

欧元兑美元远低于上周四触及的7月4日迄今高位1.2589美元.交易商称,在1.2580美元上方挂有大量卖单,期权障碍位在1.2600.支撑位在1.2500附近.

由于英国适逢假日休市,市场成交量清淡.

美联储主席贝南克周五在怀俄明州杰克森霍尔的央行人士会议讲话前,欧元有可能进一步上涨.目前市场预计美联储将推出新一轮货币宽松政策来刺激迟缓的经济增长.

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示,联储应立即出台新货币刺激政策,持续购债,以推动失业率稳步下滑.[ID:nSB1745790].

欧元上周攀升1.4%,因市场乐观期待欧洲央行(ECB)将很快买入西班牙和意大利公债,来帮助降低两国借贷成本.

投资者曾期待欧洲央行执委亚斯穆森的发言.他在上周曾表示,希腊退出欧元区的风险可控,但并非最好选项.不过,分析师称,亚斯穆森周一的言论对投资者影响不大.

欧洲央行执委亚斯穆森周一表示,欧洲央行(ECB)将对新购债计划进行量身打造,以打消任何对其可能向成员国政府提供融资的疑虑.亚斯穆森此举意在安抚德国央行的担忧情绪.

他并未透露ECB将在何时开始行动,但明确表示尽管面对德国央行反对,计划仍将会推进.[ID:nSB1746132].

德国央行将欧洲央行买债计划比作危险药品;德国领导人梅克尔一保守派盟友则表示,希腊应在明年前退出欧元区.这些事件均凸显了快速解决欧债危机所面临的挑战.

"现在有许多事件风险,我认为这些风险将给欧元带来限制."法国农业信贷银行驻香港的全球外汇交易部主管Mitul Kotecha称.他预计欧元"本周将很难升到1.26美元以上."

欧元兑日圆EURJPY=变动不大,报98.44日圆.美元兑日圆JPY=上涨0.1%,报78.74日圆.

澳元兑美元AUD=下滑至一个月低位,且看似有可能进一步下跌,因市场再度担心中国经济.

澳元兑美元最新下跌0.3%,报1.0373美元.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2499 1.2511 -0.10 -3.45 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.72 78.65 +0.09 +2.31 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 98.41 98.42 -0.01 -1.16 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9605 0.9592 +0.14 +2.44 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5792 1.5809 -0.11 +1.65 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9904 0.9922 -0.18 -2.84 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0369 1.0402 -0.32 +1.41 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2008 1.2007 +0.01 -1.12 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7912 0.7912 +0.00 -5.01 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8083 0.8110 -0.33 +3.84 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.8350 5.8288 +0.11 -2.37 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.2955 7.2923 +0.04 -5.72 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5912 6.5964 -0.08 -4.31 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.2431 8.2618 -0.23 -7.52 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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