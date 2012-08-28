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货币新闻 | 2012年 8月 29日 星期三 07:09 BJT

〔韩国数据〕7月经季节调整经常账盈余创逾14年高位43.8亿美元--央行

路透首尔8月29日电---韩国央行周三公布,7月经季节调整后经常帐盈余升至逾14年高位,大多归因于国内经济疲弱导致的进口下降.

韩国7月经季节调整后的经常帐盈余43.8亿美元,为1998年2月以来最高.6月修正后为盈余37.3亿美元.

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