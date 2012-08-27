《美国个股焦点》苹果攻击目标瞄准三星手机,股价创出纪录高位

* 苹果股价触及纪录高位

* 谷歌股价下跌1.3%,三星重挫7.5%

* Android手机厂商可能得重新设计产品--分析师

路透8月27日电---在赢得针对三星电子(005930.KS)的诉讼之后,苹果(AAPL.O)股价周一创下纪录高位.这场官司可能改变移动计算市场的格局.

竞争对手的许多产品在苹果自家地盘长驱直入,苹果毫不犹豫地发起反击,寻求禁止这些产品在美国市场销售.

苹果周一请求初步禁售八款较旧型号的智能手机,包括Galaxy S2和Droid Charge.苹果提起的诉讼涉及28款产品,但其中许多产品在美国市场上已经没有供应.