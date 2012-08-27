全球外汇市场8月28日主要消息

《全球汇市》美元普涨，因美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治风险

路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。