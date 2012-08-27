全球外汇市场8月28日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本政府公布8月经济报告.
-- - 法国财政部长莫斯可维西主持会议讨论燃料价格.
0600 - 瑞士7月UBS消费指标.
0600 - 德国9月GfK消费者信心指数.
0645 - 法国第二季工业投资.
0715 - 瑞士第二季非农就业岗位.
0800 - 欧元区7月货供额.
1145 - 美国ICSC/高盛连锁店销售.
1255 - 美国Redbook连锁店销售.
1300 - 美国6月标普/Case-Shiller房价指数.
1400 - 美国8月经济谘商会消费者信心指数.
1400 - 美国8月里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数.
1430 - 美国8月达拉斯联储德州服务业活动指数.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张涛
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
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