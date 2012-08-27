《汇市简讯》美元兑日圆阻力位在78.8,78.1为重要长期支撑位

2308GMT
* 主要水平阻力为78.8,若守在此价位上方则偏多
* 目前主要支撑为位于78.35的趋势线
* 78.1为重要长期支撑位,不是做空的好价位
* 预期近期将呈现区间波动
* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/can89s).(完)
--编译 张明钧;审校 张荻
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