日驻华大使车辆国旗被夺 日方抗议（更新版）

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
（新增新华社报导内容）
路透北京8月27日电---周一在北京，一名男子夺走日本驻华大使丹羽宇一郎乘坐车辆上的日本国旗，此后日本向中国提出抗议。
日本驻华使馆声明称，丹羽宇一郎在事件中未受伤。声明称，丹羽所乘车辆被两台车迫停，一名男子从其中一台车走下，将丹羽所乘车辆上的日本国旗夺走，随后离去。
但日本外务省后来表示，丹羽乘坐车辆因交通堵塞受阻，后来车上悬挂的日本国旗被夺走。外务省发言人称，用“袭击”来描述这次事件有点太过强烈。
日方消息均称无人员受伤，且车辆未受其他损害。
日本驻华使馆表示，已向中国外交部提出严正抗议。该使馆称，中国外交部一名高官称此事“非常令人遗憾”，并承诺将确保日本在华公民和企业的安全。
新华社报导称，中国有关部门正在认真调查这起事件。
新华援引中国外交部的话称，“中国政府一贯认真履行《维也纳外交关系公约》，保护外国驻华使馆和人员的安全。”
8月中旬以来，岛屿争端导致中日紧张关系升温，中国多地爆发反日抗议活动。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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