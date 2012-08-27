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货币新闻 | 2012年 8月 28日 星期二 07:45 BJT

〔中国个股〕宝钢股份投资400亿元建湛江钢铁基地,拟50亿元回购股票

路透上海8月28日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周二公告称,拟投资400亿元人民币建设湛江钢铁基地项目,并拟投入至多50亿元回购公司股票.

公告指出,为进一步巩固和强化公司在优质碳钢扁平材领域的领先地位,提升公司业绩,公司拟建设湛江项目.一期初定生产规模为粗钢871万吨,钢材637万吨,预计投资收益接近宝钢股份上海总部的水平,内部收益率9%.

此外,为维护股东利益,增强投资者信心,维护公司股价,该公司拟以不超过每股5元的价格回购公司股份.

宝钢股份周一收报4.07元,过去一个月累计下跌2.4%.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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