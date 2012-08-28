〔美国个股〕IBM借力Kenexa进军人力资源软件市场

路透8月27日电---IBM(IBM.N)将以约13亿美元收购KenexaKNXA.N,进入人力资源软件市场,这将很可能加剧与最近亦在该市场展开收购的甲骨文ORCL.O和思爱普(SAP)(SAPG.DE)的竞争.

这项交易体现IBM重视增长更快、基于网络的软件生产商,他们的产品相对不易受经济下行的冲击,因为没有与软件授权、专用硬件或安装相关的先期成本.

去年12月,德国思爱普以34亿美元收购Kenexa的竞争对手SuccessFactors,而甲骨文在今年2月以约19亿美元买下Taleo.

"业界普遍认为IBM是社会企业思想领袖,尽管利润的实现主要集中在服务方面,"法国农业信贷证券的分析师Ed Maguire在报告中称.

"有80%的营收来自订阅服务,并有相当可观的咨询业务,Kenexa推动了IBM进军高价值软件的战略."