〔货币市场〕美联储料不会调降银行业超额准备金利率

路透纽约8月27日电---美国联邦储备理事会(美联储)可能避免以降低银行业超额准备金利率来作为扶助经济的工具,但交易员仍期待本周稍后会有迹象显示将出台更多货币刺激举措.

交易员关注的焦点在于,美联储主席贝南克周五在怀俄明州杰克森霍尔的央行人士会议上讲话时,是否暗示央行将很快开始扩大购买债券,以进一步降低民间借贷成本.

亦有传言称,美联储将调低银行业准备金利率(IOER),希望以此压低失业率.

这一看法在今夏变得更为盛行,因为此前欧洲央行将隔夜存款利率降至零.目前美联储的IOER水准为0.25%.

但多数分析师并不认为这种可能性很大,因美国短期利率已经在零水准附近徘徊,采取该行动有可能扰乱货币市场,只会弊大于利.

周一两位美联储官员对这一问题进行了讨论.他们在纽约联邦储备银行网站博客上称,调降IOER对于银行业在央行的准备金规模几乎产生不了什么影响.

货币市场美元指标利率较周五收盘几无变动.隔夜回购利率最新报0.21%,较上周五尾盘持平.

美国财政部新标售320亿美元三个月期国库券US3MTWI=TWEB,得标利率为0.105%,与上周水准持平.

由于英国适逢银行假期,伦敦银行间市场的英镑和美元拆放款利率均无定盘价.(完)