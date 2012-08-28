〔金砖国家〕8月27日股汇市收盘纵览

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透8月28日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月27日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.48%,报960.86点.
中国股市:中国股市沪综指周一收挫1.7%,创近43个月收盘新低.温家宝总理周末对当前宏观经济形势的言论加剧市场忧虑,令大盘跳空低开低走,个股全面下挫.沪综指.SSEC收报2,055.708点,跌36.396点或1.74%,创下2009年2月2日2,012点以来收盘新低.今日沪市A股成交金额478亿元人民币,上日为496亿元.[.SSCN]
香港股市:收在逾三周低点,受中国非银行金融股拖累,因在中国总理最新的谈话后,更多"正式"货币宽松的希望降温.恒生指数.HSI收低0.4%至19,798.7点,为8月3日以来最低.恒生国企指数.HSCE收低1.4%至9,544.6点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收盘小跌.上周五欧元高位回落,受其拖累人民币中间价今日低开逾80点(bp),带动即期汇价小幅下行.流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水维持在高位,为1,235点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4803元.[CNY/CN][ID:nSB1745704]
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印度股市:连续第二日收低,ICICI Bank等银行股下跌,因投资者担忧经济增长数据可能显示经济呈持续疲软状态,而此时国会陷入僵局,央行也不愿降息.印度将在周五公布4-6月的增长数据.指标股指BSE指数.BSESN收跌0.59%,至17,678.81点,在过去四个交易日中第三次收低.[.BO][ID:nL3E8JR2DI]
印度汇市:收跌至一周最低,因炼油商的美元买盘打击卢比,而且投资者愈发担心国会的僵持局面将延迟政策改革的通过.印度卢比兑美元INR=D2收报55.69/70,上日收报55.4950/5050,连续第二日收低,且创下自8月20日以来最低.[INR/][ID:nL3E8JR2MS]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,431.530点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.29%至771.67点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.04%至31.8500;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.03%,报39.8750.
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巴西股市:拉美股市周一连续第七个交易日收低,因市场对主要贸易伙伴中国经济放缓的担忧重燃,而且主要国家央行出台刺激政策的日程存在不确定性.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP连续第三个交易日收低,跌0.54%,至58,111.46点.之前中国公布的数据显示,7月单月全国规模以上工业企业利润同比下降5.4%,降幅亦远超过6月的1.7%.[ID:nSB1743036][ID:nL1E8JRGU6]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=收跌0.35%,报2.0309,仍陷于自7月初以来的狭窄区间,投资者担心该国央行可能出手干预,阻止本币大幅升值.[ID:nL1E8JRGGK]
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南非股市:微涨但创下收盘新高,因好于预期的获利提振工业集团Bidvest(BVTJ.J)和家具零售商Steinhoff SHFJ.J上涨,提振大盘.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.26%,至31,650.49点,创下该股指17年历史中的最高收位.综合指数.JALSH收升0.3%至35,897.69点,也创下纪录高位.[.J][ID:nL5E8JRJDD]
南非汇市:南非兰特兑美元跌至一个月低点,因该国铂(白金)矿业的劳工问题打击投资者人气.不过,兰特在接近尾盘时收复部分跌幅,受欧元反弹带动.欧洲为南非最大贸易伙伴.截至1630GMT,兰特兑美元报8.4150,低于周五纽约尾盘的8.40.[ZAR/][ID:nL5E8JRKVB](完)
--编译 李春喜;审校 孙茉莉
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