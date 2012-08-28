〔金砖国家〕8月27日股汇市收盘纵览

路透8月28日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月27日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.48%,报960.86点.

中国股市:中国股市沪综指周一收挫1.7%,创近43个月收盘新低.温家宝总理周末对当前宏观经济形势的言论加剧市场忧虑,令大盘跳空低开低走,个股全面下挫.沪综指.SSEC收报2,055.708点,跌36.396点或1.74%,创下2009年2月2日2,012点以来收盘新低.今日沪市A股成交金额478亿元人民币,上日为496亿元.[.SSCN]

香港股市:收在逾三周低点,受中国非银行金融股拖累,因在中国总理最新的谈话后,更多"正式"货币宽松的希望降温.恒生指数.HSI收低0.4%至19,798.7点,为8月3日以来最低.恒生国企指数.HSCE收低1.4%至9,544.6点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收盘小跌.上周五欧元高位回落,受其拖累人民币中间价今日低开逾80点(bp),带动即期汇价小幅下行.流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水维持在高位,为1,235点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4803元.[CNY/CN][ID:nSB1745704]

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印度股市:连续第二日收低,ICICI Bank等银行股下跌,因投资者担忧经济增长数据可能显示经济呈持续疲软状态,而此时国会陷入僵局,央行也不愿降息.印度将在周五公布4-6月的增长数据.指标股指BSE指数.BSESN收跌0.59%,至17,678.81点,在过去四个交易日中第三次收低.[.BO][ID:nL3E8JR2DI]

印度汇市:收跌至一周最低,因炼油商的美元买盘打击卢比,而且投资者愈发担心国会的僵持局面将延迟政策改革的通过.印度卢比兑美元INR=D2收报55.69/70,上日收报55.4950/5050,连续第二日收低,且创下自8月20日以来最低.[INR/][ID:nL3E8JR2MS]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,431.530点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.29%至771.67点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.04%至31.8500;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.03%,报39.8750.

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巴西股市:拉美股市周一连续第七个交易日收低,因市场对主要贸易伙伴中国经济放缓的担忧重燃,而且主要国家央行出台刺激政策的日程存在不确定性.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP连续第三个交易日收低,跌0.54%,至58,111.46点.之前中国公布的数据显示,7月单月全国规模以上工业企业利润同比下降5.4%,降幅亦远超过6月的1.7%.[ID:nSB1743036][ID:nL1E8JRGU6]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=收跌0.35%,报2.0309,仍陷于自7月初以来的狭窄区间,投资者担心该国央行可能出手干预,阻止本币大幅升值.[ID:nL1E8JRGGK]

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南非股市:微涨但创下收盘新高,因好于预期的获利提振工业集团Bidvest(BVTJ.J)和家具零售商Steinhoff SHFJ.J上涨,提振大盘.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.26%,至31,650.49点,创下该股指17年历史中的最高收位.综合指数.JALSH收升0.3%至35,897.69点,也创下纪录高位.[.J][ID:nL5E8JRJDD]

南非汇市:南非兰特兑美元跌至一个月低点,因该国铂(白金)矿业的劳工问题打击投资者人气.不过,兰特在接近尾盘时收复部分跌幅,受欧元反弹带动.欧洲为南非最大贸易伙伴.截至1630GMT,兰特兑美元报8.4150,低于周五纽约尾盘的8.40.[ZAR/][ID:nL5E8JRKVB](完)