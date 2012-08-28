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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 08:09 BJT

《汇市简讯》美元/马币受到200日移动均线3.1085的支撑

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* 美元/马币在200日移动均线3.1085上方继续得到买盘支撑

* 该货币对开盘料持稳于3.1100-3.1140,此前在隔夜市场上陷于横盘整理

* 马币无本金交割远期外汇(NDF)在隔夜市场仅交投于3.1155,成交量较低

* 今日盘中现汇可能交投于3.1080-3.1180

* 市场关注本地买盘,坡元及股市走势也将提供指引

--编译 郑茵; 审校 张明钧

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