《汇市简讯》美元/马币受到200日移动均线3.1085的支撑

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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* 美元/马币在200日移动均线3.1085上方继续得到买盘支撑
* 该货币对开盘料持稳于3.1100-3.1140,此前在隔夜市场上陷于横盘整理
* 马币无本金交割远期外汇(NDF)在隔夜市场仅交投于3.1155,成交量较低
* 今日盘中现汇可能交投于3.1080-3.1180
* 市场关注本地买盘,坡元及股市走势也将提供指引
--编译 郑茵; 审校 张明钧
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