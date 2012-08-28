〔离岸人民币〕韩国现代金融发5亿元1.5年期中期票据,票息3.25%--IFR

路透8月28日电---据汤森路透旗下IFR报导，韩国现代金融（Hyundai Capital Services）首次发行5亿元人民币（7,900万美元）1.5年期离岸人民币中期票据。是次交易上周五定价，票息3.25%，发行价为100.85，折合收益率3.45%。

该公司将继续致力于通过扩大投资者群体来实现融资组合多样化的目标，因此有可能推出更多债券。考虑到目前市况，1.5年期票据看来最合发行者胃口，但该公司不排除发行更长期限票据，从而建立收益率曲线，并将继续观察市场寻求这类机遇。

募资将用于为将到期的其他币种离岸债券进行再融资。

结算日为9月4日，牵头行是澳新银行（ANZ）(ANZ.AX)。票据将在新加坡挂牌。

标普给予该公司评级为BBB+，并给予该债券评级为cnA+。该公司是现代汽车(005380.KS)旗下金融机构，现有一个可以当地货币发行的欧洲中期票据发行计划。(完)

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