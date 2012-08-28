《中国已公布新股发行上市日程表》--8月28日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 8/28 深 煌 上 煌 002695 3,098 30.00 47.62 国信证券 8/31 8/28 深 红旗连锁 002697 5,000 18.76 23.75 宏源证券 8/31 9/3 深 博实股份 002698 不超过4,100 -- -- 国信证券 9/6 9/3 深 美盛文化 002699 不超过2,350 -- -- 平安证券 9/6 9/4 深 北 信 源 300352 不超过1,670 -- -- 民族证券 9/7 *9/12 深 永贵电器 300351 不超过2,000 -- -- 国泰君安 9/17 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 -- 沪 渤海轮渡 -- 10,100 11.00 28.35 瑞信方正 8/28 -- 深 百洋股份 002696 2,200 23.90 36.21 国信证券 8/30 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 李宏薇; 审校 张喜良
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)