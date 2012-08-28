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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 08:20 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--8月28日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码  发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    8/28      深   煌 上 煌   002695         3,098       30.00        47.62     国信证券  8/31
    8/28      深   红旗连锁   002697         5,000       18.76        23.75     宏源证券  8/31  
    9/3       深   博实股份   002698   不超过4,100        --           --       国信证券  9/6
    9/3       深   美盛文化   002699   不超过2,350        --           --       平安证券  9/6
    9/4       深   北 信 源   300352   不超过1,670        --           --       民族证券  9/7 
   *9/12      深   永贵电器   300351   不超过2,000        --           --       国泰君安  9/17
   
 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日 
   --     沪    渤海轮渡     --          10,100          11.00        28.35     瑞信方正 8/28
   --     深    百洋股份    002696        2,200          23.90        36.21     国信证券 8/30

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 张喜良

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