〔瑞郎汇率〕瑞士央行总裁乔丹:为瑞郎设限目前而言是正确的(更新版)

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路透苏黎世8月27日电---瑞士央行总裁乔丹周一称,一年前央行为瑞郎汇价设限,是在极端环境下采取的极端措施,就目前挑战而言,这仍是正确的政策.

去年9月6日,瑞士央行将瑞郎/欧元汇价上限设定在1.20,以防止欧债危机下的避险资金将瑞郎推高至触发通缩和衰退的汇率水平.

随着欧债危机继续发酵,瑞士央行不得不耗重资守卫该汇价上限.上月央行外汇储备升至相当于年经济产出的近70%,不禁令人发问,央行还能守多久,特别是在迄今经济已经避开萎缩的情况下.

"汇率上限是在极端情况下采取的极端措施,并不是永久性的,"在被瑞士SF电视台问及是否有退出策略时,乔丹这样说."但现在这不成问题.就我们当前面临的挑战而言,这是恰当的货币政策."(完)