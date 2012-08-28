《中国报摘》--金融时报8月28日

* 头版头条:

--中国正加快推进构建"三农"金融政策扶持体系,填补金融服务空白,金融机构在监管政策引导下将更多信贷资源投向"三农",优先支持"三农"发展的重点领域和薄弱环节,同时并向县域和中西部农村配置更多金融资源.

* 其他:

--保监会日前公布通报称,今年2-5月组织保险公司展开销售误导自查自纠工作,期间共发现内控缺陷2,747项,存在各类销售瑕疵的保单43万件,涉及销售误导问题的营销员2.6万人次.

--人民银行党委委员、纪委书记王华庆强调,央行工作者要思考和研究经济社会发展问题,加强学习,开拓视野,不断提高履职能力和水平.

--工信部数据显示,1-7月全国电信主营业务收入累计完成6,106.7亿元人民币,同比增长9.2%.

--由发改委牵头讨论的银行卡刷卡手续费调整方案,据悉近期已获得国务院批复.据业内权威人士透露,除房地产、汽车和批发类的商户外,其它行业的手续费率均将有较大幅度下调.其中餐娱类下降38%,民生类下降24%,一般类下降22%.

--世界银行集团成员之一的IFC日前同意向富登信贷提供3.15亿元人民币贷款,助其在中国中西部欠发达省份扩大针对中小企业的小额信贷规模.富登信贷是新加坡淡马锡控股全资拥有的富登金融控股的子公司,此笔贷款可助富登未来几年中在四川、湖北、重庆三省市发放总值超过20亿元的贷款.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯

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