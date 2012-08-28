《中国报摘》--金融时报8月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 头版头条:
--中国正加快推进构建"三农"金融政策扶持体系,填补金融服务空白,金融机构在监管政策引导下将更多信贷资源投向"三农",优先支持"三农"发展的重点领域和薄弱环节,同时并向县域和中西部农村配置更多金融资源.
* 其他:
--保监会日前公布通报称,今年2-5月组织保险公司展开销售误导自查自纠工作,期间共发现内控缺陷2,747项,存在各类销售瑕疵的保单43万件,涉及销售误导问题的营销员2.6万人次.
--人民银行党委委员、纪委书记王华庆强调,央行工作者要思考和研究经济社会发展问题,加强学习,开拓视野,不断提高履职能力和水平.
--工信部数据显示,1-7月全国电信主营业务收入累计完成6,106.7亿元人民币,同比增长9.2%.
--由发改委牵头讨论的银行卡刷卡手续费调整方案,据悉近期已获得国务院批复.据业内权威人士透露,除房地产、汽车和批发类的商户外,其它行业的手续费率均将有较大幅度下调.其中餐娱类下降38%,民生类下降24%,一般类下降22%.
--世界银行集团成员之一的IFC日前同意向富登信贷提供3.15亿元人民币贷款,助其在中国中西部欠发达省份扩大针对中小企业的小额信贷规模.富登信贷是新加坡淡马锡控股全资拥有的富登金融控股的子公司,此笔贷款可助富登未来几年中在四川、湖北、重庆三省市发放总值超过20亿元的贷款.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。