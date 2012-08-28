〔中国金融〕证金公司明确转融通业务操作细节,券商保证金比例最高50%

路透北京8月28日电---中国转融通试点业务开闸在即,中国证券金融股份有限公司发布多项细则,明确转融资期限分为7天、14天、28天三个档次,单一券商当日各期限档次转融资申报总额原则上不超5亿元人民币;券商保证金比例最高50%,最低20%等.

上海证券报周二引述证金公司发布的相关细则指出,转融通为公司间业务,无须行政许可,由证金公司与符合要求的证券公司签订转融通业务合同,约定双方权利、义务及转融通业务的相关事项.

按照业务规则,券商开展转融通业务须具备四方面条件,包括具有融资融券业务资格,且业务运作规范;业务管理制度和风险控制制度健全,具有切实可行的业务实施方案;技术系统准备就绪等.

根据业务规则,转融通的标的证券名单,将由证金公司依据融资融券标的证券相关管理规则和市场状况合理确定,并在每一交易日开市前公布.

当标的证券出现价格异常波动,所对应上市公司经营管理状况发生重大变化或出现合并、收购或重大资产重组,标的证券被证券交易所临时调整等情形时,证金公司将对标的券进行调整.

"依照市场状况,证金公司可以采取暂停单只标的特定期限、单只标的所有期限,或所有标的特定期限、所有标的所有期限的转融券交易,并留下可采取'认为必要的其他措施'的敞口."业务规则明确.

转融资期限分为7天、14天、28天三个档次,证金公司以央行规定的金融机构半年期人民币贷款基准利率为参考,根据市场资金供求情况公布每一交易日转融资费率.同时,证券公司转融资每笔申报金额应为100万元的整数倍.

最大单笔申报金额不超过3亿元,同时单一券商当日各期限档次转融资申报总额原则上不超过5亿元.

**券商保证金比例最高50%**

与融资融券业务类似,券商向证金公司借入资金或者证券须提交保证金,可以自有资金交纳或者以自有证券充抵保证金.

证金公司委托中登公司代为管理券商交存的保证金,并按审慎原则选取并确定可充抵保证金证券的名单,对可充抵保证金证券确定不同折算率并公布.证金公司根据征信情况对证券公司设置不同档次的保证金比例要求,最高为50%,最低为20%.

为防控风险,业务规则并制定了明确的风险防控比例,包括证金公司净资本与各项风险资本准备之和的比例降至100%时,暂停转融通业务,升至120%以上时可于次日恢复等.

与此同时,昨日沪深证券交易所分别发布《转融通证券出借交易实施试行办法》指出,出借人和借入人的申报数量应当为100股(份)或其整数倍,最低单笔申报数量不得低于1万股(份),最大单笔申报数量不得超过100万股(份).(完)