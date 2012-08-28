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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 08:18 BJT

〔韩国股市〕开盘上扬,三星电子上日大跌后企稳

路透首尔8月28日电---韩国股市周二盘初走高,投资者静候全球主要央行本周稍晚可能推出的刺激举措.

三星电子(005930.KS)上涨0.5%,上日大跌7.5%令公司市值缩水120亿美元.

银行股上涨,此前穆迪周一上调韩国评等,KB金融集团(105560.KS)上涨2%,友利金融控股053000.KS涨0.9%.

0002GMT,韩国股市综合股价指数.KS11上扬0.24%至1,922.72点.(完)

--编译 张荻;审校 张若琪

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