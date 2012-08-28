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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 08:21 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初上涨,但投资者保持谨慎

路透东京8月28日电---日股日经指数周二盘初上涨,但投资者在美国联邦储备理事会主席贝南克本周稍晚讲话前保持谨慎,静候可能出台的进一步刺激举措暗示.

日经指数.N225盘初升0.4%,至9,122.50点.东证股价指数.TOPX上涨0.2%,至756.95点.(完)

--编译 张荻;审校 张若琪

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