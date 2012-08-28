〔中股业绩〕国电电力上半年净利同比增6%,拟非公开发债100亿元

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海8月28日电---中国大型电力上市公司--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)周二公告,上半年实现净利润12.01亿元人民币,同比小增6.06%.当期基本每股收益0.078元,同比增幅5.41%.
同时该公司董事会决议通过注册发行100亿元非公开定向债务融资工具议案,拟分两次注册,首次额度60亿元,第二次40亿元,期限不超过三年.首次注册工作预计在三个月内完成.
刊登在上海证券交易所的公告并显示,截至6月末,国电电力累计完成发电量734.60亿千瓦时,上网电量692.23亿千瓦时,分别同比上升3.25%和3.27%.
该公司一季度受财务费用上升明显影响,当期实现净利润2.94亿元,同比下降42.35%.[ID:nSB1516370]
中国银行间市场交易商协会2011年4月底发布了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》,正式启动私募债的发行,规则确定了"定向发行、有限转让、内部披露"原则,以促进更多企业通过债市融资.
所谓非公开定向发行是指具有法人资格的非金融企业,向银行间市场特定机构投资人发行债务融资工具,并在特定机构投资人范围内流通转让的行为.在银行间市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具称为非公开定向债务融资工具.
国电电力周一收报2.62元,过去三个月累计上涨3.56%.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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