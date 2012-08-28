澳新经济指标预测--8月28日-9月4日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透8月28日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月27日当周--------------------------------
8月28日(二)
暂无重要经济数据.
8月29日(三)
0130 澳洲建筑完工价值 第二季 持平 +5.5%
2245 新西兰建筑许可 7月 -- +5.7%
8月30日(四)
0130 澳洲资本支出 第二季 +2.4% +6.1%
0130 澳洲建筑许可 7月 -5.0% -2.5%
8月31日(五)
0130 澳洲民间信贷(较前月) 7月 +0.4% +0.3%
房屋信贷 -- +0.3%
----------------------------------9月3日当周--------------------------------
9月3日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 8月 -- +0.2%
0130 澳洲企业库存 第二季 -- +0.9%
0130 澳洲企业税前获利 第二季 -- -8.3%
0130 澳洲网络招聘广告 8月 -- -0.7%
澳洲报纸招聘广告 -- -3.2%
0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 -- +1.0%
9月4日(二)
0130 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第二季 -- 149.0
0430 澳洲央行利率决议 9月 -- 3.50% (完)
--整理 白云;审校 戴素萍
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