日韩经济指标预测--8月28日-9月4日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透8月28日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月27日当周--------------------------------
8月28日(二)
2300 韩国经济经常账(亿美元) 7月 -- 36.8
8月29日(三)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 8月 -- 69
2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 -0.2% +0.2%
8月30日(四)
2300 韩国工业生产(较前月) 7月 -- -0.4%
(较上年同期) -- +1.6%
服务业产出(较前月) -- -0.4%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 47.9
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 7月 +1.2% +1.6%
(较前月) -0.3% -1.3%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 -- -0.2%
全国核心CPI(较上年同期) -0.3% -0.2%
东京地区CPI(较上年同期) 8月 -- -0.8%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.6% -0.6%
2330 日本失业率 7月 4.3% 4.3%
求职求才比 0.83 0.82
2350 日本工业生产 7月初值 +1.7% +0.4%
工业生产一个月预估 -- +4.5%
工业生产两个月预估 -- -0.6%
8月31日(五)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- +4.6%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 7月 -9.9% -0.2%
9月1日(六)
0000 韩国贸易收支(亿美元) 8月初值 -- 顺差28
进口 -- -5.4%
出口 -- -8.8%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.5%
9月2日(日)
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 -- +3.3%
----------------------------------9月3日当周--------------------------------
9月3日(一)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 8月 -- 47.20
9月4日(二)
0130 日本加班工资 7月 -- +4.1%
(完)
--整理 白云;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。