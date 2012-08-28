《中国重要政经日程》--8月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
=============================近日重要政经日程==========================
8/30(四)
--2012中国民营企业500强在北京举行.
8/31(五)
--第四届中国企业社会责任年会在北京举行.
9/1(六)
--北京市金融工作局等主办的2012地坛论坛在北京举行,至2日.
--中国企业联合会主办的2012中国企业500强在长春发布.
9/10(一)
--第六届中国银行家高峰论坛在北京举行.
--2012中国国际石油化工大会在天津举行,至12日.
--中蒙俄经贸洽谈会在内蒙古二连浩特市召开.
9/13(四)
*--2012中国大宗商品交易与投资峰会在上海举行,至14日.
9/14(五)
--2012(第九届)中国并购年会在北京举行,至15日.
9/22(六)
--第十五届成长中国高峰年会北京举行,至23日.
9/24(一)
*--第二届国际非常规油气资源大会在太原举行,至26日.
9/26(三)
--第12届中国钢铁原材料国际研讨会在大连举行,由中国钢铁工业协会和中国贸促会冶金行业分会联合举办,至28日.
10/27(六)
--2012中国对冲基金年会在深圳举行,至28日.
10/28(日)
--第九届中国国际金融论坛在上海举行,至29日.
11/9(五)
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
11/13(二)
--中国国际页岩气大会2012在重庆举行
11/17(六)
--2012中国经济理论创新奖在北京颁发.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 李然
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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