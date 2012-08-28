伊朗或允许外交人士参观帕琴基地

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜/维也纳8月27日电（记者 Yeganeh Torbati/Fredrik Dahl）---伊朗周一表示，可能允许参加本周不结盟运动峰会的外交人士参观帕琴（Parchin）军事基地。
与政府有关系的伊朗新闻社Young Journalists Club报导称，伊朗副外长迈赫迪（Mohammad Mehdi Akhoundzadeh）在被问及这种可能性时说：“这样的参观并非此类会议的惯例……但在当局酌情考虑下，伊朗可以组织这样的参观。”
而就在三天前，国际原子能机构（IAEA）与伊朗代表团在维也纳召开会议，再次未获准派核查人员前往帕琴基地。
不结盟运动代表可以参观帕琴基地并不能消除西方或IAEA的担忧。
“伊朗组织参加不结盟运动峰会的官员进行参观只不过是非常糟糕的宣传噱头罢了。真正该获准去帕琴基地的应该是IAEA，”维也纳一位资深西方外交官对路透表示。
伊朗媒体周一的报导未指明这些外交人士是否能够参观IAEA希望参观的地方，还是只能参观这一基地的其他区域。
迈赫迪称，联合国秘书长潘基文或能参观伊朗原子弹基地，但潘基文的发言人否认他有此计划。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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