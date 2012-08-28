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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 08:42 BJT

〔韩国汇市〕韩元连续第三个交易日下跌,韩债走低

路透首尔8月28日电---韩国韩元兑美元KRW=周二早盘下滑,市场交投清淡;但波动有限,因投资者在等待线索,以研判各国央行是否可能采取行动,其中包括美联储主席贝南克周五的讲话.

0025GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,136.0,周一本地市场收报1,135.4.

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