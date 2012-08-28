《中国债券市场每日交易备忘》--8月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.09% 国开行至多60亿元三年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.65% 国开行至多60亿元五年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.90% 国开行至多60亿元七年期增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.06% 国开行至多60亿元10年期增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.15% 国家电网公司100亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和兴业银行主承销 新疆建设兵团农十二师公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承销 广西玉柴机器10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),工商银行主承销 曙光股份(600303.SS)4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),浦发银行和中行主承销 北京国有资本经营中心100亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中行和北京银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 昊华能源(601101.SS)5亿元一年期短融041266005,票面利率4.31% 甘肃公路航空旅游投资集团20亿元一年期短融041272003,票面利率5.61% 甘肃电力投资集团8亿元一年期短融041264023,票面利率4.31% 辽宁成大(600739.SS)5亿元一年期短融041253050,票面利率4.69% 江阴苏龙热电6亿元一年期短融041260052,票面利率4.69% 马钢集团10亿元三年期中票1282304,票面利率4.89% 武钢集团60亿元三年期中票1282302,票面利率4.38% 河南交通投资集团20亿元五年期中票1282303,票面利率6.06% 柳州投资控股10亿元七年期固息债1280235,票面利率6.98% 上海城开15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280246,票面利率6.50% ============================================================================== 三、缴款: 中国联通公司150亿元两个月期超短期融资券 中国北车601299.SS20亿元六个月期超短融 彩虹股份(600707.SS)8亿元一年期短融 三花控股集团5亿元三年期中票 都江堰兴市投资公司5亿元五年期中票 上海市44.5亿元五年期固息地方政府债1250001,票面利率3.25% 上海市44.5亿元七年期固息地方政府债1250002,票面利率3.39% 益阳城投16亿元七年期固息债1280250,票面利率7.36% ============================================================================== 四、还本付息: 国开行100亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0302150付息,票面利率2.77% 财政部300亿元10年期固息国债050001付息,票面利率4.44% 东莞商业银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债072001付息,票面利率5.40% 财政部280亿元15年期固息国债080002付息,票面利率4.16% 合肥建投17亿元10年期浮息债(一年shibor基准)088028付息,基本利差2.20% 翼中能源峰峰集团10亿元五年期固息债088029付息,票面利率6.65% 株州城发集团15亿元七年期固息债0980128付息,票面利率7.00% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周二公告称,拟投资400亿元人民 币建设湛江钢铁基地项目,并拟投入至多50亿元回购公司股票.[ID:nSB1746624] ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇; 审校 冉莹/康熙泽
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。