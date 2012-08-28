《中国债券市场每日交易备忘》--8月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.09% 国开行至多60亿元三年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.65% 国开行至多60亿元五年期增发债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.90% 国开行至多60亿元七年期增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.06% 国开行至多60亿元10年期增发债9:30-11:10招标,收益率预测均值4.15% 国家电网公司100亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和兴业银行主承销 新疆建设兵团农十二师公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承销 广西玉柴机器10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),工商银行主承销 曙光股份( 600303.SS )4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),浦发银行和中行主承销 北京国有资本经营中心100亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中行和北京银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 昊华能源( 601101.SS )5亿元一年期短融041266005,票面利率4.31% 甘肃公路航空旅游投资集团20亿元一年期短融041272003,票面利率5.61% 甘肃电力投资集团8亿元一年期短融041264023,票面利率4.31% 辽宁成大( 600739.SS )5亿元一年期短融041253050,票面利率4.69% 江阴苏龙热电6亿元一年期短融041260052,票面利率4.69% 马钢集团10亿元三年期中票1282304,票面利率4.89% 武钢集团60亿元三年期中票1282302,票面利率4.38% 河南交通投资集团20亿元五年期中票1282303,票面利率6.06% 柳州投资控股10亿元七年期固息债1280235,票面利率6.98% 上海城开15亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280246,票面利率6.50% ============================================================================== 三、缴款: 中国联通公司150亿元两个月期超短期融资券 中国北车601299.SS20亿元六个月期超短融 彩虹股份( 600707.SS )8亿元一年期短融 三花控股集团5亿元三年期中票 都江堰兴市投资公司5亿元五年期中票 上海市44.5亿元五年期固息地方政府债1250001,票面利率3.25% 上海市44.5亿元七年期固息地方政府债1250002,票面利率3.39% 益阳城投16亿元七年期固息债1280250,票面利率7.36% ============================================================================== 四、还本付息: 国开行100亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0302150付息,票面利率2.77% 财政部300亿元10年期固息国债050001付息,票面利率4.44% 东莞商业银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债072001付息,票面利率5.40% 财政部280亿元15年期固息国债080002付息,票面利率4.16% 合肥建投17亿元10年期浮息债(一年shibor基准)088028付息,基本利差2.20% 翼中能源峰峰集团10亿元五年期固息债088029付息,票面利率6.65% 株州城发集团15亿元七年期固息债0980128付息,票面利率7.00% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司( 600019.SS )周二公告称,拟投资400亿元人民 币建设湛江钢铁基地项目,并拟投入至多50亿元回购公司股票.[ID:nSB1746624] ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇; 审校 冉莹/康熙泽