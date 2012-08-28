〔中国个股〕宝钢股份拟50亿元回购公司股票,上半年净利增近九成(更新版)

(新增半年报及更多细节和背景)

* 拟投入50亿元回购公司股票

* 投资400亿元建设湛江钢铁基地一期

* 上半年净利增近九成,受一次性收益拉动

* 预计前三季净利同比增五成以上

* 全年营收目标下调200亿元

路透上海8月28日电---在中国股市创下三年半来新低后,国内最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)打响蓝筹回购"第一枪",公司宣布拟投入至多50亿元人民币.回购公司股票.

受出售资产带来的一次性收益提振,上半年宝钢净利同比增长近九成.同时,近期已开工建设的湛江钢铁基地项目,亦将由宝钢股份出面承建,一期工程投资额达400亿元.

公告称,为维护股东利益,增强投资者信心,维护公司股价,该公司拟以不超过每股5元的价格回购公司股份.回购价格上限较目前股价有逾两成的溢价,并将采用上海证交所集中竞价交易方式,回购期限为股东大会通过该方案后的12个月内.

截止6月底,宝钢每股净资产达6.43元,而周一宝钢收报4.07元.沪深两市类似宝钢那样跌破净资产的上市公司还有数十家,其中不乏交行(601328.SS)、浦发银行(600000.SS)等大盘蓝筹股.此前,长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)、鲁泰(000726.SZ)(200726.SZ)等公司已实施回购B股的方案.

公告指出,为进一步巩固和强化公司在优质碳钢扁平材领域的领先地位,提升公司业绩,公司拟建设湛江项目.一期初定生产规模为粗钢871万吨,钢材637万吨,预计投资收益接近宝钢股份上海总部的水平,内部收益率9%.

**一次性收益撑起上半年业绩**

据宝钢中报,上半年公司实现净利96.1亿元,同比增长89.19%,基本每股收益0.55元.但扣除非常性损益后,其净利仅23.75亿元,同比下降52.9%;主要因为上半年公司出售不锈钢和特钢事业部相关资产,获得税前收益90.9亿元.

上半年公司销售商品坯材1,185.5万吨,实现营业总收入981亿元,同比下降11.74%;但因市场需求减弱,公司钢铁产品价格下降令毛利减少,上半年营业利润下降近六成.

中报称,全球经济放缓信号明显,国内经济下行压力加大,汽车、家电、机械等下游用钢行业产量增速放缓,三季度国内钢材市场难有起色,尽管进口铁矿石价格呈下降趋势,但公司仍将面临较大的成本和盈利压力.下半年宝钢还将面临一些内部经营压力,例如主要产线的年修和定修较为集中,新产线爬坡和盈利能力提升需持续关注.

基于公司内外部经营环境的变化,宝钢将其全年生产经营指标进行调整,调整后全年计划钢产量达2,398万吨;营收1,960亿元,较年初目标下调200亿元.

宝钢还预计,受益于出售资产的巨额收益,前三季公司净利同比增幅将超过50%.(完)