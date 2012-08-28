〔中国个股〕宝钢股份拟50亿元回购公司股票,上半年净利增近九成(更新版)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(新增半年报及更多细节和背景)
* 拟投入50亿元回购公司股票
* 投资400亿元建设湛江钢铁基地一期
* 上半年净利增近九成,受一次性收益拉动
* 预计前三季净利同比增五成以上
* 全年营收目标下调200亿元
路透上海8月28日电---在中国股市创下三年半来新低后,国内最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)打响蓝筹回购"第一枪",公司宣布拟投入至多50亿元人民币.回购公司股票.
受出售资产带来的一次性收益提振,上半年宝钢净利同比增长近九成.同时,近期已开工建设的湛江钢铁基地项目,亦将由宝钢股份出面承建,一期工程投资额达400亿元.
公告称,为维护股东利益,增强投资者信心,维护公司股价,该公司拟以不超过每股5元的价格回购公司股份.回购价格上限较目前股价有逾两成的溢价,并将采用上海证交所集中竞价交易方式,回购期限为股东大会通过该方案后的12个月内.
截止6月底,宝钢每股净资产达6.43元,而周一宝钢收报4.07元.沪深两市类似宝钢那样跌破净资产的上市公司还有数十家,其中不乏交行(601328.SS)、浦发银行(600000.SS)等大盘蓝筹股.此前,长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)、鲁泰(000726.SZ)(200726.SZ)等公司已实施回购B股的方案.
公告指出,为进一步巩固和强化公司在优质碳钢扁平材领域的领先地位,提升公司业绩,公司拟建设湛江项目.一期初定生产规模为粗钢871万吨,钢材637万吨,预计投资收益接近宝钢股份上海总部的水平,内部收益率9%.
**一次性收益撑起上半年业绩**
据宝钢中报,上半年公司实现净利96.1亿元,同比增长89.19%,基本每股收益0.55元.但扣除非常性损益后,其净利仅23.75亿元,同比下降52.9%;主要因为上半年公司出售不锈钢和特钢事业部相关资产,获得税前收益90.9亿元.
上半年公司销售商品坯材1,185.5万吨,实现营业总收入981亿元,同比下降11.74%;但因市场需求减弱,公司钢铁产品价格下降令毛利减少,上半年营业利润下降近六成.
中报称,全球经济放缓信号明显,国内经济下行压力加大,汽车、家电、机械等下游用钢行业产量增速放缓,三季度国内钢材市场难有起色,尽管进口铁矿石价格呈下降趋势,但公司仍将面临较大的成本和盈利压力.下半年宝钢还将面临一些内部经营压力,例如主要产线的年修和定修较为集中,新产线爬坡和盈利能力提升需持续关注.
基于公司内外部经营环境的变化,宝钢将其全年生产经营指标进行调整,调整后全年计划钢产量达2,398万吨;营收1,960亿元,较年初目标下调200亿元.
宝钢还预计,受益于出售资产的巨额收益,前三季公司净利同比增幅将超过50%.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
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