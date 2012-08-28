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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 09:08 BJT

《汇市简讯》若美元/坡元突破1.2550,则上看1.2606

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* 美元/坡元急升,受1.2530上方买盘推动,欧元/美元下滑加剧其涨势

* 欧元/美元未能守住支撑位1.2500,增强了美元的上涨倾向

* 美元/坡元触及迄今高位1.2545,上看8月20日所及高位1.2550

* 若突破1.2550,则为升向100日移动均线切入位1.2606的下一目标位铺平道路.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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