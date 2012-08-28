《中国报摘》--其他报纸重要消息8月28日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
**上海证券报**
--经证监会批准,中国证金公司、沪深交易所、中登公司同时发布转融通业务相关配套细则,意味着转融通试点实质性启动.
--继上海浦东新区、天津滨海新区、重庆两江新区、浙江舟山群岛新区后,国务院批复的第五个国家级新区花落兰州新区.兰州新区是西北地区第一个国家级新区,将成为西部地区重要的增长极.
**人民日报**
--国务院副总理李克强出席首届中非地方政府合作论坛开幕式并致辞称,中国愿意参与和推进非洲发展建设,更加注重推动农业、制造业等非资源领域合作与资源领域合作齐头并进.
--上海市住房保障和房屋管理局透露,自9月1日起,上海将执行新的公有住宅售后房屋物业服务收费标准.是次调整将采用"分步走"的方式,2012年度仅调整管理费、保洁费和保安费的收费标准,平均每户每月收费标准上调约10元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 林琦/乔艳红; 审校 张喜良
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路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。