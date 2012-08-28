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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 08:54 BJT

〔全球金市〕金价持稳,投资者等待本周稍后的央行人士会议

路透新加坡8月28日电---金价周二几无变动,前一个交易日曾触及四个半月高位.目前投资者正在等待本周稍后在美国召开的央行人士会议,以寻找进一步刺激政策的线索.

截至0027GMT,现货金XAU=几近持平于每盎司1,664.66美元,周一一度触及4月中以来高位1,676.45.

美国黄金期货GCcv1跌0.5%,报每盎司1,667.30美元.

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