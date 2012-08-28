〔企业并购〕美国M&T Bank拟以37亿美元收购同业Hudson City Bancorp

路透8月27日电---M&T Bank(MTB.N)同意以37亿美元收购规模较小的竞争对手Hudson City BancorpHCBK.O,该交易让M&T Bank得以扩大在美国东海岸的业务规模.

这宗收购将填补M&T Bank的业务空白领域,亦将在收购完成时就能提振该行的每股盈余(EPS).M&T Bank近年在完成一系列收购后日益壮大.Hudson City在新泽西州和纽约市大都会地区有分支机构.

这宗交易是今年迄今美国最大的银行业收购.但分析师提醒,Hudson City是在过去几年受到利率下降带来的异常沉重的打击后,考虑将公司出售,其它大型银行交易则可能不会很快达成.

分析师们多年来一直认为,7,300家美资银行的整合时机已经成熟.但自2008年金融危机以来,整合步伐慢得令人失望,汤森路透数据显示,今年的并购交易量较上年同期减少28%.

汤森路透数据显示,收购Hudson City为美国自2008年来第八大银行业收购交易.今年迄今,美国银行业的并购交易规模总计只有144亿美元.Hudson City总部位于新泽西州Paramus.

Guggenheim证券公司分析师Marty Mosby称,虽然该交易及其条件对双方股东均有利,但不大可能起到抛砖引玉的作用,带动更多其它交易.

"这是个特例,"Mosby说.他指出,多数其它银行做了更充分的准备等待利率上升,他们没有像Hudson City那样的重组和出售需求.

Hudson City股东将获得相当于交易金额60%的M&T股份,余下40%为现金.收购总价相当于每股Hudson City股票换取0.08403股M&T股票.现金部分将随着M&T股价波动有所增减,直到交易完成,完成时间预计在2013年第二季.交易还有待监管当局和双方股东批准.(完)