〔企业并购〕美国M&T Bank拟以37亿美元收购同业Hudson City Bancorp

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透8月27日电---M&T Bank(MTB.N)同意以37亿美元收购规模较小的竞争对手Hudson City BancorpHCBK.O,该交易让M&T Bank得以扩大在美国东海岸的业务规模.
这宗收购将填补M&T Bank的业务空白领域,亦将在收购完成时就能提振该行的每股盈余(EPS).M&T Bank近年在完成一系列收购后日益壮大.Hudson City在新泽西州和纽约市大都会地区有分支机构.
这宗交易是今年迄今美国最大的银行业收购.但分析师提醒,Hudson City是在过去几年受到利率下降带来的异常沉重的打击后,考虑将公司出售,其它大型银行交易则可能不会很快达成.
分析师们多年来一直认为,7,300家美资银行的整合时机已经成熟.但自2008年金融危机以来,整合步伐慢得令人失望,汤森路透数据显示,今年的并购交易量较上年同期减少28%.
汤森路透数据显示,收购Hudson City为美国自2008年来第八大银行业收购交易.今年迄今,美国银行业的并购交易规模总计只有144亿美元.Hudson City总部位于新泽西州Paramus.
Guggenheim证券公司分析师Marty Mosby称,虽然该交易及其条件对双方股东均有利,但不大可能起到抛砖引玉的作用,带动更多其它交易.
"这是个特例,"Mosby说.他指出,多数其它银行做了更充分的准备等待利率上升,他们没有像Hudson City那样的重组和出售需求.
Hudson City股东将获得相当于交易金额60%的M&T股份,余下40%为现金.收购总价相当于每股Hudson City股票换取0.08403股M&T股票.现金部分将随着M&T股价波动有所增减,直到交易完成,完成时间预计在2013年第二季.交易还有待监管当局和双方股东批准.(完)
--编译 白云;审校 石冠兰/徐文焰
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