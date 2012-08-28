〔欧洲政经〕希腊考虑发行短债弥补财政目标推迟产生的资金缺口(更新版)

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路透雅典8月27日电---希腊政府官员对路透表示,希腊预计纾困时间延长两年将产生近180亿欧元(225亿美元)的资金缺口,政府可能通过发行短期债务来弥补,而不必向贷款人请求更多资金援助.

希腊政府希望通过这一点,以及其他理由,说服盛怒中的欧洲伙伴国以及国际货币基金组织(IMF)相信,给希腊留出更多时间来达成财政目标,并不等于要付更多的钱来挽救该国免于破产.

"政府并不希望,因为多给我们两年时间而产生的资金缺口给我们的贷款方造成负担."一位不愿具名的政府官员说.

"这是我们对此事采取的方针.萨马拉斯(总理)在近几次会议上表示,我们需要的是时间而不是更多的钱,原因正在于此."

希腊官员坚持认为,如果希腊能够推迟两年达成财政目标,可令其1,300亿欧元的纾困计划早日重回正轨,经济也将提前一年复苏.

希腊官员表示,政府预计,若能够多获得两年时间,该国2013年经济料萎缩1.5%,2014年将增长2%.

官员称计算结果表明,如果不能推迟目标的达成期限,则该国经济明年或萎缩多达4.5%,2015年之前都不能复苏.

但一些欧盟官员认为,迄今希腊离纾困条件要求相差太远,约需额外提供200-400亿欧元资金方能恢复计划的进度--这笔成本将不得不由欧洲央行或欧元区成员国政府来承担.(完)