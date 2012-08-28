《亚洲金融市场假期一览表》--8月28日-12月31日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
亚洲金融市场假期如下:
8月31日(周五)--马来西亚
9月 3日(周一)--越南
9月17日(周一)--日本、马来西亚
9月19日(周三)--印度
10月1日(周一)--中国、香港、韩国
10月2日(周二)--中国、香港、印度
10月3日(周三)--中国、韩国
10月4日(周四)--中国
10月5日(周五)--中国
10月8日(周一)--日本
10月10日(周三)--台湾
10月22日(周一)--新西兰
10月23日(周二)--香港、泰国
10月24日(周三)--印度
10月26日(周五)--马来西亚、印尼、新加坡
11月 1日(周四)--菲律宾
11月 2日(周五)--菲律宾
11月 5日(周一)--俄罗斯
11月13日(周二)--马来西亚、印度、新加坡
11月14日(周三)--印度
11月15日(周四)--马来西亚、印尼
11月16日(周五)--印尼
11月23日(周五)--日本
11月28日(周三)--印度
11月30日(周五)--菲律宾
12月 5日(周三)--泰国
12月10日(周一)--泰国
12月24日(周一)--日本、印尼
12月25日(周二)--香港、马来西亚、菲律宾、韩国、澳洲、印度、新西兰、印尼、新加坡
12月26日(周三)--香港、澳洲、新西兰
12月31日(周一)--日本、菲律宾、韩国、泰国、印尼、台湾、俄罗斯
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 石冠兰
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。