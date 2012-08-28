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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 09:10 BJT

〔东京汇市〕欧元几乎持平,欧洲央行若无强劲行动或令欧元升势消退

路透东京8月28日电---欧元周二在亚洲市场几无变动,持于本周低位附近;澳元触及五周新低,因中国经济放缓令人担忧.

一些分析师表示,欧元自7月底以来的反弹可能很快消退.此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称该央行将竭尽所能扞卫欧元,激励欧元反弹.

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