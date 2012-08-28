中国富人看好核桃等文玩品投资

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月28日电---中国正竭力挽回投资者对股市的兴趣，但是一些投资者却将大笔资金投入可以在掌心把玩的资产--核桃。
在过去几年里，投资股票和房地产等传统资产仅能带来较小获利，有时甚至亏损，所谓“文玩”市场却悄然兴起，大个核桃等文玩品的价格被抬高到数万美元。
核桃曾是中国宫廷内的玩物，当前再获富人青睐，他们不但将其视为投资的标的，而且也认为它是身份的明确象征。将核桃置于掌心把玩据信有利于改善血液循环。
北京的核桃收藏者寇宝军（音）称，个头越大、年代越久、形状越均匀的核桃越好。他拥有30对核桃，其中多数都超过一百年，常年把玩令其皮色红亮。
他说，把玩这种核桃可不是平常人。
寇宝军等收藏者的兴趣让胡振远（音）等商人在小核桃上做起大文章，后者在核桃收获前就从农户手中买下整棵核桃树，为他在北京的店铺供货。
“核桃投资每年都在增加，10年前一对350元人民币的核桃，现在能卖3,500元，甚至两三万元，”胡说道。
2010年核桃投资达到顶峰，当时中央政府抑制房地产市场投机，令富人的投资渠道急剧减少。
过去三年来，中国股市大盘股指已经累计下跌近40%，且海外投资选择有限，核桃、葫芦和蟋蟀等玩意儿则持续红火。在一家核桃交易电子商务网站，有一对核桃标价超过了3.1万元。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
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