〔法国经济〕政府或需小幅下修2013年经济增长预估--总理

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透巴黎8月27日电---法国总理艾罗周一称,政府对于2013年经济增长1.2%的预估可能需略微下修,是为政府预估逐渐接近分析师预估的初步迹象.
很多分析师对于法国经济的看法都比政府要悲观得多,他们预计继今年经济停滞后,明年国内生产总值(GDP)增速更可能介于0.5-1.0%之间.
前景恶化给总统奥朗德带来压力,自5月大选胜出以来,奥朗德的支持率已经大降,因失业攀升且公众认为政府缺乏行动,沮丧失望感日益增强.
"目前的预估是增长1.2%,"艾罗对法国电视二台说."可能有必要下调一点."
法国经济已经濒临衰退边缘.该国央行本月表示,今年第三季经济可能略微萎缩,浇灭了强力复苏的期望.
若2013年增长预估下修,奥朗德在经济方面的信誉将进一步受损.(完)
--编译 艾茂林;审校 徐文焰
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