〔法国经济〕政府或需小幅下修2013年经济增长预估--总理

路透巴黎8月27日电---法国总理艾罗周一称,政府对于2013年经济增长1.2%的预估可能需略微下修,是为政府预估逐渐接近分析师预估的初步迹象.

很多分析师对于法国经济的看法都比政府要悲观得多,他们预计继今年经济停滞后,明年国内生产总值(GDP)增速更可能介于0.5-1.0%之间.

前景恶化给总统奥朗德带来压力,自5月大选胜出以来,奥朗德的支持率已经大降,因失业攀升且公众认为政府缺乏行动,沮丧失望感日益增强.

"目前的预估是增长1.2%,"艾罗对法国电视二台说."可能有必要下调一点."

法国经济已经濒临衰退边缘.该国央行本月表示,今年第三季经济可能略微萎缩,浇灭了强力复苏的期望.

若2013年增长预估下修,奥朗德在经济方面的信誉将进一步受损.(完)