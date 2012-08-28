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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 09:23 BJT

〔台湾股市〕延续跌势低开0.37%,鸿海挫跌

路透台北8月28日电---台湾股市周二低开0.37%,延续上日跌势并追随其他亚洲股市的下跌走势,苹果供应商鸿海(2317.TW)挫跌1.8%.

加权股价指数.TWII下滑27.66点,至7,440.56点,食品类股.TFII和百货贸易类股.TDEI跌幅居前,下跌幅度均超过1%.

台湾鸿海(2317.TW)董事长郭台铭周一对记者表示,鸿海希望在本周与日本夏普(6753.T)敲定投资协议.[ID:nSB1745620].该公司本周也将公布第二季财报.

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超3.76亿台币,本月累计买超924.81亿.[ID:nST0543649](完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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