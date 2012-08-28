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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 09:32 BJT

《汇市简讯》美元/坡元被模型和中长期投资者买盘推高至1.2550上方

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* 中长期投资者和宏观基金买盘触发了美元/坡元1.2550的停止单

* 欧元和澳元的持续抛盘增添了美元的强劲买入势头

* 美元/坡元最新报价为1.2553-1.2558,目前处于1.2519-1.2557区间内

* 1.2570处有些许障碍,100日移动均线切入位1.2606有更强阻力.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张明钧

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