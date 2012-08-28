修正:〔中国公开市场〕资金面宽逆回购平稳减量,14天期利率随行就市下滑

(更正:内文第二段"七年期"仍持稳,有误,请改为"七天期")

* 今日逆回购操作量缩至1,250亿元

* 逆回购平稳减量,因资金面显宽

* 14天期品种中标利率下滑

* 央行或有意引导机构多用14天品种,以缓到期压力

路透上海8月28日电---中国央行公开市场周二逆回购操作量缩至1,250亿元人民币,随着上周央行巨量逆回购注入流动性,资金面明显趋于缓和,逆回购亦随之平稳减量.

而逆回购操作两个期限品种中,七天期仍持稳,14天期品种则小幅回落.市场人士指出,二级市场同期限回购利率回落较快,央行因此选择"随行就市".

不过也有观点认为,从近几次操作看,14天品种所占比重有所上升,除了反映市场的需求外,央行的有意引导可能亦是重要因素,通过引导机构多用14天品种,以缓逆回购到期过于频繁的压力.

"用14天(逆回购)的频率比以前高,这样短期内到期的规模就没有(只用)七天(逆回购)那么大,今天(14天逆回购)利率下来点,可能也是鼓励大家多用长一点的,"北京一大型券商分析师称.

央行公告显示,今日进行了650亿元七天期逆回购操作,中标利率持稳在3.40%;同时进行的600亿元14天期逆回购,中标利率则小幅下行5个基点(bp)至3.55%.

华东一银行交易员表示,流动性显宽,逆回购跟随缩量符合公开市场之前的操作思路,但由于月底月初资金面的不确定性较大,一旦再次收紧,逆回购操作量还有回升的可能.

银行间市场七天期质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS周二早盘报3.0774%,较上日跌逾37个bp;14天期质押式回购加权利率CN14DRP=CFXS报3.3184%,较上日跌逾20个bp.

上周央行公开市场共进行3,650亿元逆回购操作,净投放量达2,780亿元,为连续第三周实现净投放,且净投放量创七个月来单周最高.

本周一公开市场一级交易商继续同时上报了正/逆回购两种需求,其中逆回购期限为七天和14天,正回购期限包括28天和91天.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 1,250

(周四) 待定

央票到期 10

正回购到期 300

逆回购到期 2,500

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