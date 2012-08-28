修正:〔中国公开市场〕资金面宽逆回购平稳减量,14天期利率随行就市下滑

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(更正:内文第二段"七年期"仍持稳,有误,请改为"七天期")
* 今日逆回购操作量缩至1,250亿元
* 逆回购平稳减量,因资金面显宽
* 14天期品种中标利率下滑
* 央行或有意引导机构多用14天品种,以缓到期压力
路透上海8月28日电---中国央行公开市场周二逆回购操作量缩至1,250亿元人民币,随着上周央行巨量逆回购注入流动性,资金面明显趋于缓和,逆回购亦随之平稳减量.
而逆回购操作两个期限品种中,七天期仍持稳,14天期品种则小幅回落.市场人士指出,二级市场同期限回购利率回落较快,央行因此选择"随行就市".
不过也有观点认为,从近几次操作看,14天品种所占比重有所上升,除了反映市场的需求外,央行的有意引导可能亦是重要因素,通过引导机构多用14天品种,以缓逆回购到期过于频繁的压力.
"用14天(逆回购)的频率比以前高,这样短期内到期的规模就没有(只用)七天(逆回购)那么大,今天(14天逆回购)利率下来点,可能也是鼓励大家多用长一点的,"北京一大型券商分析师称.
央行公告显示,今日进行了650亿元七天期逆回购操作,中标利率持稳在3.40%;同时进行的600亿元14天期逆回购,中标利率则小幅下行5个基点(bp)至3.55%.
华东一银行交易员表示,流动性显宽,逆回购跟随缩量符合公开市场之前的操作思路,但由于月底月初资金面的不确定性较大,一旦再次收紧,逆回购操作量还有回升的可能.
银行间市场七天期质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS周二早盘报3.0774%,较上日跌逾37个bp;14天期质押式回购加权利率CN14DRP=CFXS报3.3184%,较上日跌逾20个bp.
上周央行公开市场共进行3,650亿元逆回购操作,净投放量达2,780亿元,为连续第三周实现净投放,且净投放量创七个月来单周最高.
本周一公开市场一级交易商继续同时上报了正/逆回购两种需求,其中逆回购期限为七天和14天,正回购期限包括28天和91天.
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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逆回购 (周二) 1,250
(周四) 待定
央票到期 10
正回购到期 300
逆回购到期 2,500
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--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
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