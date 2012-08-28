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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 09:36 BJT

《汇市简讯》美元/披索开盘后跳涨,菲律宾贸易逆差扩大提振买需

0121GMT * 美元/菲律宾披索开盘报42.26,随后跳升至42.325,菲律宾贸易逆差扩大提振买需 * 菲律宾6月贸易逆差扩大至7.87亿美元,5月逆差为4.54亿美元 * 预计美元/披索将升向42.45(6月29日高点);股市有落后出现抛盘的风险 * 美元/披索最新报42.31-42.33,无本金交割远期外汇(NDF)报42.33.(完) --编译 王翔琼; 审校 张明钧

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