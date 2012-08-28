2011年美国军售增三倍 沙特购买多

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月27日电（记者 Andrea Shalal-Esa）---美国国会研究服务局（Congressional Research Service）发布的报告显示，2011年美国武器销售增长三倍至纪录高位，主要受沙特购买334亿美元武器带动，但国际武器市场不太可能持续增长。
2011年，美国海外武器销售达663亿美元，几乎占全球武器销售总额的78%；同期全球武器销售总额为853亿美元，为2004年以来的最高水平。此前美国武器销售的纪录高位是2008年创下的，按当时美元计达382亿美元。
美国国会研究服务局报告称：“2011年美国武器订单总额表现非同寻常，打破全球武器贸易市场的格局。”报告指出，美国663亿美元的武器销售额是“一个明显的异常值”。
据该报告，2011年，美国仍是全球头号武器供应商，其他主要武器供应国的销售几乎都出现下降，只有法国例外。
去年，沙特是发展中国家中最大的武器买家，其武器交易总额为337亿美元，紧随其后的是印度，购买额为69亿美元，其次是阿联酋，购买额为45亿美元。
报告指出，全球经济低迷，欧洲陷入金融危机，加上各国经济复苏缓慢，已令新武器需求受到抑制，许多国家纷纷推迟或削减购买武器计划。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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