2011年美国军售增三倍 沙特购买多

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月27日电（记者 Andrea Shalal-Esa）---美国国会研究服务局（Congressional Research Service）发布的报告显示，2011年美国武器销售增长三倍至纪录高位，主要受沙特购买334亿美元武器带动，但国际武器市场不太可能持续增长。

2011年，美国海外武器销售达663亿美元，几乎占全球武器销售总额的78%；同期全球武器销售总额为853亿美元，为2004年以来的最高水平。此前美国武器销售的纪录高位是2008年创下的，按当时美元计达382亿美元。

美国国会研究服务局报告称：“2011年美国武器订单总额表现非同寻常，打破全球武器贸易市场的格局。”报告指出，美国663亿美元的武器销售额是“一个明显的异常值”。

据该报告，2011年，美国仍是全球头号武器供应商，其他主要武器供应国的销售几乎都出现下降，只有法国例外。

去年，沙特是发展中国家中最大的武器买家，其武器交易总额为337亿美元，紧随其后的是印度，购买额为69亿美元，其次是阿联酋，购买额为45亿美元。

报告指出，全球经济低迷，欧洲陷入金融危机，加上各国经济复苏缓慢，已令新武器需求受到抑制，许多国家纷纷推迟或削减购买武器计划。（完）