〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连续第五日下跌,俄罗斯出口缓解供应担忧

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透悉尼8月28日电---美国小麦周二下跌,跌势持续到第五个交易日,因俄罗斯销售几批小麦之后,缓解了全球供应短缺的担忧,而且热带风暴"艾萨克"可能为下个月美国小麦播种带来降雨.
芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货SX2微涨至每蒲式耳17.20美元,上日收跌0.74%,盘中曾触及每蒲式耳17.60-1/2美元的合约高位.
CBOT-11月新作小麦期货WZ2跌0.2%,至每蒲式耳8.79-1/2美元,周一收低0.82%.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。