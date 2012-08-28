版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 09:36 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连续第五日下跌,俄罗斯出口缓解供应担忧

路透悉尼8月28日电---美国小麦周二下跌,跌势持续到第五个交易日,因俄罗斯销售几批小麦之后,缓解了全球供应短缺的担忧,而且热带风暴"艾萨克"可能为下个月美国小麦播种带来降雨.

芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货SX2微涨至每蒲式耳17.20美元,上日收跌0.74%,盘中曾触及每蒲式耳17.60-1/2美元的合约高位.

CBOT-11月新作小麦期货WZ2跌0.2%,至每蒲式耳8.79-1/2美元,周一收低0.82%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐