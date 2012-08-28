〔新债招标〕中国国开行五年固息增发债收益率远高预期--业内人士

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京8月28日电---业内人士周二透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午增发的五年固息债中标收益率为3.9637%,明显高于此前3.90%的市场预测均值;而同时发行的一年和三年期品种收益率分别为3.1094%和3.6699%.
市场对一年和三年固息增发债的收益率预测均值分别为3.09%和3.65%.另外,一年、三年、五年品种的投标倍数分别为1.26、1.6和1.1倍.
稍后北京时间11:10,七年和10年债增发招标将结束.市场对后两期债增发的收益率预测均值分别为4.06%和4.15%.
上述五期债为国开行今年第28期至32期金融债的第四次增发债.具体条款如下:
第28-32期增发债
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期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
发行总量 一/三/五/七/10年均不超60亿元
票面利率 2.93%、3.39%、3.75%、3.9702%和4.06%
招标时间 8月28日9:30-10:30(一/三/五年期)
8月28日9:30-11:10(七/10年期)
招标方式 一、五、10年期单一价格(荷兰式)
三、七年期多种价格(美国式)
缴款日 9月3日
起息日 7月9日
分销期 8月29日-9月3日
上市日 一年期为9月5日;三至10年期为9月7日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行7月3日首次发行了第28-32期固息债.该行并称,将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量约300-400亿元.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
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