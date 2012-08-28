〔企业并购〕美国赫兹租车将以25.6亿美元收购同业Dollar Thrifty

路透8月27日电---美国赫兹租车(Hertz)(HTZ.N)同意以约25.6亿美元收购同业Dollar Thrifty Automotive GroupDTG.N,合并后两家公司在美国租车市场份额将达到25%左右.

该交易为Dollar Thrifty与赫兹和Avis Group Inc (CAR.O)之间两年多来断断续续的收购谈判划上句号.赫兹和Avis分别是美国第二大和第三大租车公司.

赫兹得以收购觊觎已久的美国第四大租车公司Dollar Thrifty,将巩固其较Avis的领先优势,同时缩小与市场老大Enterprise Holdings之间的差距,后者拥有租车品牌Alamo、National brands和Enterprise.

该交易若完成,美国约95%的租车市场将由赫兹、Avis、Enterprise这三家公司控制.

赫兹股价在纽约证交所跳涨11%,报14.65美元,Dollar Thrifty上扬7%至87.04美元,略低于收购价87.50.

Avis股价亦涨4%至16.63美元,表明投资者对租车行业展开整合表示欢迎.

赫兹给出的收购价相当于较Dollar Thrifty上周五收盘价81美元升水8%,比其2010年4月报出的价码12亿美元将近翻倍.

两家公司表示,基于Dollar Thrifty 2.85亿美元的净现金头寸,该交易的企业价值为23亿美元.(完)