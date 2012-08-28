〔美国经济〕贝南克在杰克逊霍尔会议上料详述美联储的政策选项

* 贝南克在扩大债券购买问题上不太可能透露太多

* 贝南克料对宽松政策选项做一番概述

* 市场仍将冀望美联储9月会以某种形式采取行动

路透华盛顿8月27日电---美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克周五在杰克逊霍尔的讲话料将令市场继续对新一轮购债行动时间的猜测继续下去,但可能让投资者仍然希望下月会有某种行动出台.

贝南克将于1400GMT在堪萨斯联邦储备银行举办的央行年度研讨会上,向多个国家的央行官员发表演讲.

市场密切关注这次讲话,希望从中找出线索,研判央行是否会出台第三轮购债行动以刺激步履蹒跚的经济.失业率在8%上方居高不下,令央行官员灰心丧气,并担心经济可能遭受打击重陷衰退.

然而分析师怀疑,美联储在9月12-13日的下一次政策会议上究竟作何打算,就连贝南克并不能明确.

美联储最近一次会议是在7月31日至8月1日召开,会议记录表明,官员们倾向于再度放宽货币政策,除非经济大为改善.

贝南克在本次杰克逊霍尔会议上的发言很可能符合这一论调,此外他还将详述美联储可能动用的工具.(完)