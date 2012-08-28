《交易视点》中国转债投资仍以防御为主,关注个券机会--中信证券

路透北京8月28日电---中信证券最新发布的可转债市场周报认为，短期内中国股市将仍呈弱势格局，新增转债供给逐渐压低转债估值，转债投资存在风险，当前时点不宜加大转债配置。

在品种配置上，建议回避中小盘高估值品种，注重选择安全性较高的转债品种，并关注重工转债等个券的交易性机会。

**经济未好转,公司业绩难助股价涨**

从经济基本面来看，7-8月经济仍未出现见底好转迹象。

上周公布的8月份汇丰PMI预览值为47.8，较7月份下降1.5个百分点，新订单、新出口订单的、产出指数均出现环比回落，这一数据低于市场预期。

目前，汇丰PMI数据已经与2008年9月的数据接近，如果政策没有进一步加码，经济调整的周期可能较长，A股市场预计仍将呈现结构性行情，投资者将继续重点在TMT、大消费行业中寻找机会，而传统行业中看不到中长期发展的公司，即使短期有机会，也很难出现像样的反弹。

本周市场关注的重点将是上市公司中报业绩和美联储QE3预期，我们预计其对A股市场影响不大。

首先，上市公司中报将在未来一周披露完毕，由于业绩风险基本已提前释放，中报披露对市场的影响将较小。银行业虽然中报业绩亮丽，但其资产质量下滑引起市场的担忧，预计本周银行业中报披露也难以成为推动股价上涨的触发因素。

其次，8月31日在Jackson Hole将举行全球央行行长会议，两年前正是在Jackson Hole的会议上伯南克表示将推行QE2，此次伯南克是否会释出QE3的线索，成为市场关注的焦点。

考虑到部分美国经济数据正在改善，而美国大选在即，预计此次会议推出QE3的可能性较小，在此之前市场也不会对QE3形成强烈预期。

**转债市场研判**

在股市短期内仍呈弱势格局，新增转债供给逐渐压低转债估值的情况下，我们仍然建议关注转债市场的投资风险，在当前时点不宜加大转债配置。在品种配置上，建议回避中小盘高估值品种，注重选择安全性较高的转债品种，并关注个券的交易性机会。

重工转债：中国重工将于8月28日召开股东大会，确定重工转债转股价下调事宜，预计转股价修正至下限（股东大会召开前1个交易日股票均价和前20个交易日股票均价的）的可能性较大。

根据测算，修正后转股价较当前股价的溢价率大概率为0%-3%。在转股溢价率8%-10%假设下，重工转债下修后的价格为105-110元，具有一定投资价值，建议仓位较低的投资者适当配置。

新钢转债和中鼎转债：新钢转债和中鼎转债分别已经连续24个和23个交易日收盘价低于回售触发价，未来有三种可能，一是股价回升至回售触发价之上；二是触发回售，但发行人在回售登记期前下修转股价来避免回售；三是发行人未下修转股价，投资者最终回售。

我们认为第一种可能性较大，而三种情况之下，新钢转债和中鼎转债都难有较好的投资机会。(完)

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