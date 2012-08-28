《交易视点》中国转债投资仍以防御为主,关注个券机会--中信证券

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京8月28日电---中信证券最新发布的可转债市场周报认为，短期内中国股市将仍呈弱势格局，新增转债供给逐渐压低转债估值，转债投资存在风险，当前时点不宜加大转债配置。
在品种配置上，建议回避中小盘高估值品种，注重选择安全性较高的转债品种，并关注重工转债等个券的交易性机会。
**经济未好转,公司业绩难助股价涨**
从经济基本面来看，7-8月经济仍未出现见底好转迹象。
上周公布的8月份汇丰PMI预览值为47.8，较7月份下降1.5个百分点，新订单、新出口订单的、产出指数均出现环比回落，这一数据低于市场预期。
目前，汇丰PMI数据已经与2008年9月的数据接近，如果政策没有进一步加码，经济调整的周期可能较长，A股市场预计仍将呈现结构性行情，投资者将继续重点在TMT、大消费行业中寻找机会，而传统行业中看不到中长期发展的公司，即使短期有机会，也很难出现像样的反弹。
本周市场关注的重点将是上市公司中报业绩和美联储QE3预期，我们预计其对A股市场影响不大。
首先，上市公司中报将在未来一周披露完毕，由于业绩风险基本已提前释放，中报披露对市场的影响将较小。银行业虽然中报业绩亮丽，但其资产质量下滑引起市场的担忧，预计本周银行业中报披露也难以成为推动股价上涨的触发因素。
其次，8月31日在Jackson Hole将举行全球央行行长会议，两年前正是在Jackson Hole的会议上伯南克表示将推行QE2，此次伯南克是否会释出QE3的线索，成为市场关注的焦点。
考虑到部分美国经济数据正在改善，而美国大选在即，预计此次会议推出QE3的可能性较小，在此之前市场也不会对QE3形成强烈预期。
**转债市场研判**
在股市短期内仍呈弱势格局，新增转债供给逐渐压低转债估值的情况下，我们仍然建议关注转债市场的投资风险，在当前时点不宜加大转债配置。在品种配置上，建议回避中小盘高估值品种，注重选择安全性较高的转债品种，并关注个券的交易性机会。
重工转债：中国重工将于8月28日召开股东大会，确定重工转债转股价下调事宜，预计转股价修正至下限（股东大会召开前1个交易日股票均价和前20个交易日股票均价的）的可能性较大。
根据测算，修正后转股价较当前股价的溢价率大概率为0%-3%。在转股溢价率8%-10%假设下，重工转债下修后的价格为105-110元，具有一定投资价值，建议仓位较低的投资者适当配置。
新钢转债和中鼎转债：新钢转债和中鼎转债分别已经连续24个和23个交易日收盘价低于回售触发价，未来有三种可能，一是股价回升至回售触发价之上；二是触发回售，但发行人在回售登记期前下修转股价来避免回售；三是发行人未下修转股价，投资者最终回售。
我们认为第一种可能性较大，而三种情况之下，新钢转债和中鼎转债都难有较好的投资机会。(完)
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--整理 钟华; 审校 曾祥进
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