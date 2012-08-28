《新兴市场重要经济事件预告》--8月28日-9月4日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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8月28日(二)
法兰克福--欧洲央行(ECB)发表欧元区金融状况报告(0800).
北京--中国商务部研究局举行有关中美经贸关系的学术论坛,商务部副部长王超将发表开场演讲(0030).
首尔--韩国央行网站发布7月政策利率会议纪录(0700).
布达佩斯--匈牙利央行举行利率决策会议(1300).
纽约州伊萨卡--印度央行总裁苏巴拉奥在外交政策杰出演讲嘉宾系列讲座中发表演讲,题为"全球化世界中的印度:一些政策困境."
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至8月29日).
8月29日(三)
第比利斯--格鲁吉亚(乔治亚)央行举行货币政策委员会会议.
莫斯科--亚太经合组织(APEC)副财长和央行副行长会议.
基辅--国际货币基金组织(IMF)小组访问乌克兰,讨论2013年预算、能源部门改革和社会事业的技术因素(至9月5日).
纽约--印度央行总裁苏巴拉奥在亚洲学会发表演讲,题为"印度央行:面临的一些政策挑战"(1215).
巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(1100).
萨拉热窝(塞拉耶佛)--波斯尼亚议会就2012年预算修正案进行表决.
8月30日(四)
华盛顿--布鲁金斯学会-国际治理创新中心(CIGI)-G24(24国国际货币政策事务及发展政府间组织)高层研讨会,主题为配额改革.
华盛顿--印度央行总裁苏巴拉奥在美国-印度商会(USIBC)-私营部门会议上发表演讲(1015).
莫斯科--亚太经合组织(APEC)财政部长级会议.
首尔--韩国央行发表有关北韩(朝鲜)经济政策的研究报告(0300).
奥地利阿尔巴赫--罗马尼亚央行副总裁Cristian Popa在2012年阿尔巴赫金融市场座谈会,发表主旨演说(1430).
基希涅夫(基西纳乌)--摩尔多瓦央行货币政策会议.
圣保罗--巴西财政部长曼特加在Apimec第22届年度峰会上,就未来几年巴西经济前景和金融分析师角色发表演讲(1200).
8月31日(五)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
圣地亚哥--智利央行公布8月议息会议的会议纪录(1230).
9月1日(六)
金边--第44届东南亚国家联盟(ASEAN)经济部长及相关会议,第14届东盟-湄公河流域开发合作(AMBDC)部长级会议,以及第四届湄公河-日本经济部长会议(最后一日).
9月2日(日)
俄罗斯符拉迪沃斯托克--亚太经合组织2012年领导人周(至9月9日).
9月3日(一)
暂无重要经济事件.
9月4日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至9月5日).
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
基辅--国际货币基金组织(IMF)代表团访问乌克兰,商讨2013年预算、能源业改革和社会计划的技术内容(至9月5日).
圣地亚哥--智利央行发表季度货币政策报告(IPoM).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
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