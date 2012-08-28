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亚洲 | 2012年 8月 28日 星期二 09:56 BJT

〔金属期市〕期铜价格下跌,因投资者轧平多仓等待央行政策线索

路透上海8月28日电---铜价周二下跌,投资者轧平多仓,等待本周稍晚的主要国家央行总裁会议提供美国联邦储备理事会(Fed,美联储)可能放宽货币政策的最新线索.

对主要经济体推出刺激性政策的希望可能为价格提供支撑,不过围绕全球经济放缓的担忧不断发酵,可能继续打击人气.

截至0102 GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3跌0.6%,报每吨7,597美元,周一因假日休市.

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