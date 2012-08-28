〔美国气象〕热带风暴艾萨克威胁墨西哥湾沿岸地区,部分油气设施关闭

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 可能在飓风卡崔娜七周年之际登陆
* 美国墨西哥湾石油与天然气设施关闭,疏散作业平台
* 艾萨克预计增强为二级飓风
路透新奥尔良8月27日电---热带风暴艾萨克(Isaac)周一逼近美国墨西哥湾沿岸,部分地区发出了疏散命令,海上石油生产中断.艾萨克可能增强为二级飓风,并在佛罗里达与路易斯安纳之间登陆.
这个范围较宽且移动缓慢的风暴周日扫过佛罗里达南部,并从温暖的墨西哥湾洋流中获得能量.预计周二稍晚或者周三早晨登陆,适逢飓风卡崔娜七周年.
美国国家飓风中心(U.S. National Hurricane Center)警告称,艾萨克可能至少袭击海岸线附近的美国三个州,并淹没墨西哥湾北部沿岸,部分地区的风暴潮高可能达3.6米.
预计艾萨克将增强为二级飓风,登陆前最高风速可达每小时160公里.
路易斯安纳、密西西比和阿拉巴马三个州的州长宣布进入紧急状态,并向地势较低城区的居民发布了强制疏散命令.
这次美国能源设施可能遭遇2008年以来的最严峻考验.墨西哥湾的能源生产商关闭了部分设施.
莫比尔和新奥尔良港口关闭,密西西比河南部河段的沿线驳船运输暂停.(完)
--编译 张涛;审校 沈以文
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