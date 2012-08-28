缅甸将招标油气区块 西方企业跃跃欲试

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透挪威斯塔万格8月27日电（记者 Balazs Koranyi）---缅甸能源部长Than Htay周一称，随着国际社会放松对缅甸制裁，缅甸很快将启动一轮陆上和海上石油勘采，全球最大的油气公司对此表现出兴趣。
他接受采访时说，缅甸可能针对逾10个海上油气区块以及约10个陆上油气区块进行招标，以筹集急需的资金。
他说：“美国和英国等西方国家放松对缅甸制裁，许多大企业（对缅甸）表现出浓厚兴趣，他们每天都来我们能源部，探讨能如何参与项目。”
“这其中有壳牌(RDSa.L)、BG BG.L，还有许多其他大企业。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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